ليبيريا.. أسطورة الساحرة المستديرة جورج ويا يعلن ترشحه لولاية ثانية

أعلن الرئيس الليبيري جورج ويا، أنه سيسعى إلى ولاية ثانية على التوالي في الانتخابات المقررة في أكتوبر 2023.

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وقال أسطورة كرة القدم السابق في خطابه السنوي الرسمي حول وضعية البلاد: "أعزائي المواطنين، سألجأ إليكم قريبا لأطلب منكم تجديد الولاية التي منحتموني إياها قبل ست سنوات".

ودافع ويا في هذا الخطاب الذي يتعين على رئيس البلاد إلقاءه أمام مجلسي البرلمان، سنويا طبقا للدستور، عن حصيلته، قائلا: "اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن أمتنا قوية ومستقرة ومفعمة بالحياة… أمتنا تعيش في سلام وأمان، ونعتزم جعلها تبقى كذلك".

وتعهد البالغ من العمر 56 عاما بولاية ثانية مليئة بالفرص، من أجل التحول والتنمية، ولكن أيضا من أجل تعزيز المكتسبات.

وكان جورج ويا الذي انتخب في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2017، تولى مهامه في يناير من العام 2018.

المصدر: وكالات