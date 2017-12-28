لاعب كرة قدم يصبح رئيسا لبلاده

فاز جورج ويا، نجم منتخب ليبيريا وأسطورة كرة القدم الإفريقية، بانتخابات الرئاسة في ليبيريا، ليصبح رئيسا للبلاد بداية من العام الجديد 2018.

وأصبح جورج ويا الرئيس رقم 25، بعد أن فاز في الانتخابات في 12 مقاطعة، بينما حصل خصمه جوزيف بواكي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس للبلاد، منذ 12 عاما، على أغلبية أصوات مقاطعتين فقط.

ووجه جورج ويا، أفضل لاعب في إفريقيا والعالم سابقا، الشكر للناخبين على ثقتهم بمنحه أصواتهم في انتخابات ليبريا، التي حسمت لصالحه.

من جانبه هنأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه "تويتر"، جورج ويا، بفوزه في الانتخابات الرئاسية في ليبريا، قائلا: "تهانينا لجورج ويا أفضل لاعب في إفريقيا والعالم سابقا على انتخابه رئيسا لليبيريا".

وأجريت أمس الثلاثاء، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في ليبيريا، التي حسمت لصالح أسطورة كرة القدم الأفريقية السابق جورج ويا.

ويعد جورج ويا (51 عاما)، المهاجم الإفريقي الوحيد، الذي نال الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم للعام 1995، ليكتب اسمه بأحرف من ذهب في صفحات تاريخ القارة السمراء، وانتقل أسطورة ليبيريا، بعد نهاية مشواره الكروي، إلى ساحة السياسة، بعد الحرب الأهلية الثانية في بلاده، وكانت أولى محاولاته على مقعد الرئاسة في العام 2005، لكنه خسرها، كما أخفق في الحصول على منصب نائب الرئيس في العام 2011.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي