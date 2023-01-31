بلينكن: ملتزمون مع إسرائيل بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وقلقون من علاقاتها مع روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده وإسرائيل ملتزمتان بألا تحصل إيران على سلاح نووي والتصدي لأنشطتها في المنطقة، وأعرب عن قلق بلاده من التنسيق الإيراني الروسي.

وفي مؤتمر صحفي عقده في رام الله بعد محادثات في رام الله، وتل أبيب، جدد بلينكن التأكيد على أن بلاده وإسرائيل "لديهما التزام مشترك، بألا تحوز إيران السلاح النووي على الإطلاق".

إقرأ المزيد

وقال إن الولايات المتحدة، إلى جانب بلدان أخرى، تواصل الوقوف ضد الكثير من "الأنشطة الخطيرة المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، وأضاف: "واليوم هناك أنشطة خارجها أيضا، منها تقديم إيران لروسيا مسيّرات وتكنولوجيا لاستخدامها في أوكرانيا".

وأشار بلينكن إلى أنه ناقش ذلك مع الإسرائيليين، قائلا إنه بحث معهم أن التعاون الروسي الإيراني "طريق باتجاهين، فإيران تزود روسيا بأسلحة متطورة، وكذلك روسيا تفعل الشيء ذاته مع إيران".

وقال الوزير الأمريكي إن ذلك "يمثل قلقا حقيقيا بالنسبة لنا ولإسرائيل أيضا".

المصدر: RT