نتنياهو في مؤتمر صحفي مع بلينكن: هناك توافق على ألا تحصل إيران على السلاح النووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك توافقا على ألا تحصل إيران على السلاح النووي.

وأضاف "تأتي زيارتك في وقت هناك في وقت رأى فيه المجتمع الدولي وجه إيران الحقيقي وهمجية نظامها ضد شعبه وكيف تصدر العداء إلى خارج حدودها ونحو جيرانها".

وتابع قائلا: "كان لدينا نقاش على صياغة سياسة مشتركة من أجل الهدف المشترك لمنع الخطر الوشيك.. سياستنا وسياستي هي فعل كل ما هو بوسع إسرائيل لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية وطرق توصيلها".

وأردف نتنياهو قائلا: "كما أننا نرى الفرص في اغتنام الفرص وبحثنا بعض المبادرات التي نريد فعلها معا، ولكن يجب أن نحقق اختراقا يكون تاريخيا ورمزيا للغاية يجلب الأمن والرفاهية لهذا الجزء من العالم".

وصرح بأنه يعتقد أن توسيع دائرة السلام سيساهم في إغلاق ملف الصراع العربي الإسرائيلي وسيساعد في الوصول إلى حل عملي يحقق السلام مع جيراننا الفلسطينيين.

من جهته، صرح بلينكن "عبرت عن تعازينا الحارة عن القتلى السبعة الذين قضوا في الاعتداء الرهيب.. الرئيس بايدن في اتصال عاجل أيضا عبر عن دعمه لإسرائيل وشعبها".

وأضاف "من المهم مع هذا الاعتداء ورفع وتيرة العنف، التأكيد على دعم الولايات المتحدة غير المحدود والمتين لإسرائيل وشعبها".

وأضاف: "بحثنا طرق تعزيز شراكتنا وحماية مصالحنا المشتركة واتفقنا أنه يجب ألا تحصل إيران على أسلحة نووية".

وشدد الدبلوماسي الأمريكي على أن العمل المشترك من أجل وقف ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم، وكما أن إيران تدعم الإرهابيين الذين يشنون الهجمات ضد إسرائيل إيران توفر الطائرات المسيرة لروسيا في حربها في أوكرانيا".

وأوضح أن واشنطن تواصل دعم أوكرانيا بكل الوسائل الانسانية والمالية والأمنية.

هذا، وأفاد بأن جهود تحقيق السلام مع إسرائيل في المنطقة لن تكون بديلا عن السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وبين بلينكن في السياق أن دفع دمج إسرائيل بالمنطقة يساعد على تحسين ظروف الحياة اليومية الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وحصول الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على فرص متساوية في العدل والمساواة والكرامة، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن لا يزال ملتزما بذلك ونعتقد أن أفضل طريق لتحقيقه هو عن طريق الخفاء وتحقيق حل الدولتين".

وذكر "أي شيء يبعدنا عن هذه الرؤية يهدد بخطر أمن إسرائيل وهويتها اليهودية والديمقراطية.. إذ نحث الأطراف على اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة الهدوء وخفض التصعيد ويكون هناك بيئة تعيد الشعور بالأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

المصدر: RT