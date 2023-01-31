محادثة هاتفية بين بوتين وباشينيان

قال المكتب الصحفي لحكومة أرمينيا، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء نيكول باشينيان تحدث بالهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الثلاثية حول قره باغ.

وذكر البيان، أن رئيس حكومة أرمينيا، شدد خلال الحديث مع الرئيس الروسي، على أهمية خطوات روسيا الاتحادية الهادفة لتخطي الأزمة، والوضع حول ممر لاتشين.

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يذكر أن روسيا نشرت قوات حفظ السلام في منطقة قره باغ، تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال القتالية الذي وقعه الرئيس الروسي ورئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان يوم 9 نوفمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي