 
مباشر

بوتين يناقش الاتفاقات الثلاثية مع علييف

أخبار العالم

بوتين يناقش الاتفاقات الثلاثية مع علييف
Globallookpress Kremlin Pool
اللقاء الثلاثي ما بين الرئيسين فلاديمير بوتين وإلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uctq

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف الاتفاقات الثلاثية مع أرمينيا، حيث اتفق الطرفان على مزيد من الاتصالات، وفقا للمكتب الصحفي للكرملين.

إقرأ المزيد
أرمينيا تتسلم مقترحات من أذربيجان حول مشروع معاهدة السلام
أرمينيا تتسلم مقترحات من أذربيجان حول مشروع معاهدة السلام

وجاء في البيان الصحفي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ناقشا فيها بعض الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الموقعة بتاريخ 9 نوفمبر 2020، و11 يناير و26 نوفمبر 2021 و31 أكتوبر من العام الجاري، بما في ذلك خطط استعادة العلاقات الاقتصادية واللوجستية في جنوب القوقاز، وقد تم الاتفاق على مزيد من الاتصالات".

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا