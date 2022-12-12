بوتين يناقش الاتفاقات الثلاثية مع علييف

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف الاتفاقات الثلاثية مع أرمينيا، حيث اتفق الطرفان على مزيد من الاتصالات، وفقا للمكتب الصحفي للكرملين.

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وجاء في البيان الصحفي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ناقشا فيها بعض الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الموقعة بتاريخ 9 نوفمبر 2020، و11 يناير و26 نوفمبر 2021 و31 أكتوبر من العام الجاري، بما في ذلك خطط استعادة العلاقات الاقتصادية واللوجستية في جنوب القوقاز، وقد تم الاتفاق على مزيد من الاتصالات".

المصدر: نوفوستي