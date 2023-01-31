مصدر: الأمن الروسي أحبط منذ بداية العام 7 هجمات إرهابية في زابوروجيه

قال مصدر في الشرطة العسكرية بمقاطعة زابوروجيه، لمراسل "تاس"، إن رجال الأمن الروسي تمكنوا من إحباط سبع هجمات إرهابية في المنطقة منذ بداية العام.

وأشار إلى أن قوات الأمن، عثرت خلال ذلك على أكثر من 18 مخبأ للأسلحة والمتفجرات.

وأضاف: "تقوم الشرطة العسكرية التابعة للجيش الروسي، بتأدية مهامها بالتعاون مع وحدات الشرطة والحرس الوطني. وخلال الشهر الماضي وحده، تم بفضل الجهود المشتركة اكتشاف أكثر من 18 مخبأ للأسلحة والمواد المتفجرة وكذلك تم منع أكثر من سبع أعمال إرهابية".

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وأوضح المصدر أن الشرطة العسكرية في منطقة العمليات الخاصة تؤدي مجموعة واسعة من المهام، وهي تشمل المشاركة في الفعاليات الإنسانية وتقديم المساعدة للسكان المدنيين.

المصدر: RT