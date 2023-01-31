روغوف: إحباط محاولة تسلل مجموعة تخريب أوكرانية إلى مقاطعة زابوروجيه

قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس الإدارة العسكرية -المدنية لمقاطعة زابوروجيه، إن الجيش الروسي تمكن من إحباط محاولة تسلل إلى أراضي المنطقة قامت بها مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية.

وأشار روغوف، الذي يتزعم كذلك حركة "نحن مع روسيا"، إلى أنه خلال ذلك قتل أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا.

وأضاف روغوف: "تم التصدي لمجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية حاولت عبور خطوط التماس في الجبهة في منطقة بولوغوفسكي بمقاطعة زابوروجيه. وخلال ذلك تم القضاء على أكثر من 40 من المسلحين الأوكرانيين وتدمير عدة سيارات بيك آب حربية وثلاث سيارات مدرعة وغيرها".

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وقبل يومين من ذلك، تمكن الجيش الروسي أيضا من القضاء على مجموعة من المخربين الأوكرانيين قرب قرية نوفوداروفكا.

ويشار إلى أن مجموعات الاستطلاع والتخريب الأوكرانية، تحاول بشكل دوري التسلل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي الذي يتصدى لها عادة ويكبدها خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.

المصدر: نوفوستي