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روغوف: الجيش الروسي ينفذ عمليات استطلاع قتالية في مقاطعة زابوروجيه

أخبار روسيا

روغوف: الجيش الروسي ينفذ عمليات استطلاع قتالية في مقاطعة زابوروجيه
Sputnik
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قال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" وعضو المجلس الإقليمي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، إن وحدات الجيش الروسي تنفذ عمليات استطلاع قتالية في المنطقة.

وأضاف روغوف: "تشهد المنطقة في الوقت الراهن عمليات جس نبض واستطلاع قتالي. ولا شك في أن المبادرة الاستراتيجية بيد جيشنا حاليا. حتما كل ذلك يعتبر مناورات محدودة، وسيقوم الجيش الروسي لاحقا بهجوم عام في مقاطعة زابوروجيه".

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وأشار روغوف، إلى أن وحدات الجيش الروسي باشرت شن هجمات محلية على خط الجبهة في المنطقة، وتدور المعارك الرئيسية في أوريخوفا وغوليايبول.

ويرى روغوف أن القوات الأوكرانية قد تحاول شن هجوم مضاد في الربيع، وستركز خلال ذلك هجومها على مدينتي ميليتوبول وبيرديانسك. ونوه روغوف بأن الجيش الأوكراني يفتقد الإمكانية اللازمة لشن هجوم واسع.

المصدر: نوفوستي

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