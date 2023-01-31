بلينكن يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي لبحث القضايا الأمنية التي تهم إسرائيل

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته لإسرائيل، لمناقشة التعاون العسكري بين البلدين، وسبل مواجهة "التهديدات الإيرانية".

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ناقش الوزيران عددا من القضايا منها، مجالات التعاون الأمني ​​والعسكري الثنائي بين واشنطن وتل أبيب، والتحديات التي تواجه إسرائيل، وعلى رأسها "التهديدات الإيرانية".

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وأكد غالانت، أن الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية متفقتان على ضرورة التصدي لإيران، وأية جهة "تهدد أمن إسرائيل"، وشدد على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وشكر غالانت، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على الدعم الأمريكي لتل أبيب، في الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

كما التقى بلينكن، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، الذي يقود المعارضة الإسرائيلية ضد حكومة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.

المصدر: فيستي