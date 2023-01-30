بلينكن يحث على خطوات إسرائيلية وفلسطينية لتهدئة التوتر

استهل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زيارته إلى إسرائيل اليوم الاثنين، بدعوة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لتهدئة التوتر.

وقال بلينكن "إن على الجميع اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر في المنطقة"، مؤكدا على إدانة كل من يحتفون بأعمال الإرهاب ومعتبرا أنه لا يوجد مبرر أبدا لأعمال العنف ضد المدنيين".

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ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل من العاصمة المصرية القاهرة، حيث بدأ زيارة الى الشرق الأوسط وسط تصعيد كبير في أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قد قال في وقت سابق الاثنين، إن بلينكن ناقش في مصر الجهود الجارية لخفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفنتا السيسي في القاهرة.

وتأتي الرحلة وسط تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بعد سلسلة من الحوادث الدامية خلال الأيام الماضية أوقعت العديد من القتلى والجرحى بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وعلق بلينكن قائلا: "لا شك هذه اللحظة حرجة بعد عدوان إرهابي حصل مؤخرا في القدس كما أن هناك وتيرة عنف متزايدة خلال الأشهر الأخيرة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تندد بأي عمليات تسفر عن ضحايا مدنيين وتشجع جميع الأطراف على تخفيف حدة التوتر والتصعيد.

وجدد تأكيداته على وقوف واشنطن بجانب السلمي لهذا الصراع من خلال مبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا مهما في هذا المجال من خلال جهودها في تخفيف التوتر.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أمريكية