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هنغاريا تدعم ترشيح أردوغان لجائزة نوبل للسلام

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هنغاريا تدعم ترشيح أردوغان لجائزة نوبل للسلام
Globallookpress Markiian LyseikoukrinformKeystone Press Agency
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (صورة أرشيفية)
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صرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن بلاده تؤيد ترشيح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجائزة نوبل للسلام لوساطته في المفاوضات بشأن أوكرانيا.

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وتابع الوزير في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بأن "تجربة الوساطة التركية في المفاوضات هي الوحيدة الناجحة حتى الآن، فبفضل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ظهرت صفقة الحبوب. ونحن نطلب من تركيا مواصلة تجربة الوساطة. اليوم، ظهرت مبادرة، جوهرها حصول الرئيس أردوغان على جائزة نوبل للسلام، لأن التجربة الناجحة الوحيدة للوساطة في أوكرانيا مرتبطة باسمه".

وكانت روسيا وأوكرانيا قد أبرمتا في 22 يوليو الماضي في إسطنبول، برعاية الأمم المتحدة، حزمة من الاتفاقات حول تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وإتاحة وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.

المصدر: نوفوستي

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