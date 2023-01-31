ألمان يحتجون على نقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا

خرج المئات من الألمان مساء أمس الاثنين إلى شوارع مدينة نورنبيرغ للاحتجاج على نقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

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وحمل المحتجون الطبول وراية كتب عليها: "نحن الخط الأحمر!".

وقال محتج: "عندما يقول بوتين أمام الطلاب إننا لسنا لدينا سيادة، فإنه على حق تماما، لأننا إذا نظرنا إلى معاهدة "2+4"، فهي تنص على ما الذي لا يحق لنا عمله. ويحق لنا زيادة جيشنا إلى 370 ألف شخص فقط أو شيء من هذا النوع. لا يمكن لأوكرانيا أن تدفع ثمن الأسلحة. إننا سندفعه. وإذا تم إشراكنا في الحرب، فستكون لدينا حرب مع روسيا، نعم. وفي هذه الحالة سيكون ذلك على الأرجح - اعتمادا على الخبرة التاريخية – أسوأ إشارة بالنسبة لنا".

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، سابقا، أن بلاده ستنقل 14 دبابة من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

من جهتها كتبت صحيفة "The Economist" أن الجيش الألماني يواجه أكبر صعوبات مما كان عليها سابقا بسبب تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف.

المصدر: RT