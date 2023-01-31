نظام كييف يواصل قصف البنى التحتية المدنية لقرى خيرسون

يواصل النظام في كييف قصف البنى التحتية لقرى خيرسون الواقعة على الضفة اليسرى للإقليم.

وأطلقت القوات المسلحة الأوكرانية يوم أمس 8 قذائف مدفعية على قرية كاخوفكا، ما أدى إلى تدمير مبنى صالة للألعاب الرياضية و4 منشآت سكنية مدنية خاصة.

كذلك أفادت قرية سولونتسي بأن 3 قذائف مدفعية أصابتها، إلى جانب 11 قذيفة مدفعية أصابت قرية غولايا بريستان، وأصابت قرية كازاتشي لاغير 18 قذيفة مدفعية بطول القرية، وكان من نصيب قرية أليوشكي 9 قذائف مدفعية، و10 قذائف مدفعية باتجاه قرية ريباتشي.

وقد واصل نظام كييف قصف البنى التحتية المدنية في قرى غولايا بريستان وكورسونكا وغيرويسكويه وبوكروفكا فيما مجموعه 39 قذيفة مدفعية، ويجري الآن تحديد الخسائر في صفوف المدنيين والخسائر المادية للبنى التحتية.

المصدر: RT