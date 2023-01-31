النرويج تعد بنقل دبابات "Leopard 2" إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن

أعلن وزير الدفاع النرويجي أريلدا غرام أن بلاده ستنقل دبابات "Leopard 2" ألمانية الصنع لأوكرانيا "بأسرع ما يمكن، ربما في نهاية مارس القادم.

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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن النرويج تملك 36 دبابة من طراز "Leopard 2" دون ذكر عدد الدبابات التي تنوي البلاد توريدها لأوكرانيا.

ونقلت عن غرام قوله: "لم نحدد بعد عدد الدبابات... بالطبع نأمل بأن يتم ذلك بأسرع ما يمكن".

وتابع أن نقل الدبابات قد يتم في نهاية مارس القادم.

وأعلنت الحكومة الألمانية، سابقا، بعد تعرضها للضغط من جانب حلفائها في حلف الناتو أنها ستنقل دبابات "Leopard 2" إلى أوكرانيا وستسمح للدول الأخرى التي تملك هذه الدبابات بنقلها إلى أوكرانيا أيضا. وتخطط ألمانيا في المرحلة الأولى لنقل 14 دبابة "Leopard 2" من احتياطات الجيش.

من جهتها أعلنت الولايات المتحدة عن نقل 31 دبابة من طراز "Abrams" إلى أوكرانيا. وذكر البيت الأبيض أن توريد هذه الدبابات سيستغرق "أشهر عديدة".

المصدر: نوفوستي