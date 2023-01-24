12 دولة توافق على إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد -2 " بشرط الحصول على موافقة ألمانيا

وافقت 12 دولة على إمداد أوكرانيا بـ 100 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد -2"، في حال حصلت على موافقة الحكومة الألمانية.

وأفادت قناة ABC TV، نقلا عن مسؤول أوكراني، بأن وزراء دفاع دول حلف الناتو، توصلوا لهذا الاتفاق، خلال اجتماعهم في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية في ألمانيا، في الـ 20 من يناير.

ووفقا للمسؤول الأوكراني، فإن بولندا، وفنلندا، إسبانيا، وهولندا، والدنمارك، أعلنت استعدادها لإمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد -2" من ترسانتها الخاصة.

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ومن جانبه صرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأنه لا جديد بخصوص إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد -2"، إلا أن برلين تدرس إمكانية اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيستريت، بأن برلين تلقت الطلب البولندي، لإمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد -2" الألمانية، وأنه سيتم النظر فيه بأسرع وقت ممكن.

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ومن جانبه صرح وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، يوم الثلاثاء، بأن وارسو تقدمت بطلب لبرلين، للحصول على موافقة بإمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد- 2".

ومن أجل تزويد أوكرانيا بالدبابات "ليوبارد-2 " الألمانية، تحتاج الدول التي تمتلكها، للحصول على موافقة ألمانية لرفع قيود التصدير.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

المصدر: نوفوستي