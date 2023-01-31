باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد بيشاور الى 90 قتيلا

أفاد "راديو باكستان" اليوم الثلاثاء بأن عدد قتلى تفجير المسجد التابع لشرطة بيشاور في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 90 شخصا بعد أن انتشلت فرق الإنقاذ المزيد من الجثث من تحت الأنقاض.

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وأضافت الإذاعة التي تديرها الحكومة، أن عملية الإنقاذ وإزالة أنقاض المساجد لا تزال جارية.

وأعلنت حركة "طالبان باكستان" المحظورة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع داخل المسجد أثناء صلاة العصر أمس الاثنين.

وأفاد مسؤولون أمنيون بأن انتحاريا اندس في الصف الأمامي أثناء الصلاة قبل أن يفجر نفسه.

وحسب غرفة التحكم التابعة لشرطة بيشاور، فقد تم نقل أكثر من 200 جريح إلى مستشفى "ليدي ريدينغ"، ولا يزال حوالي 100 منهم يخضعون للعلاج فيه.

وأفادت حصيلة سابقة بمقتل 83 شخصا وإصابة حوالى 150 آخرين بجروح.

المصدر: وسائل إعلام باكستانية