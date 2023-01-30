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عدد من الجرحى في انفجار بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور (فيديو)

أخبار العالم

عدد من الجرحى في انفجار بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور (فيديو)
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ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن انفجارا وقع بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

قال مسؤول بالشرطة الباكستانية إن "انفجارا وقع في مسجد تجمع فيه عدد كبير من الناس للصلاة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان يوم الاثنين"، مشيرا إلى أن "جزءا من المبنى إنهار وهناك أشخاص تحت الأنقاض".

وقال محمد عاصم، المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور، إن المستشفى استقبل 70 جريحا، بينهم إصابات حرجة.

المصدر: "رويترز"

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