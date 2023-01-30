عدد من الجرحى في انفجار بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن انفجارا وقع بمسجد داخل مقر للشرطة في بيشاور، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

قال مسؤول بالشرطة الباكستانية إن "انفجارا وقع في مسجد تجمع فيه عدد كبير من الناس للصلاة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان يوم الاثنين"، مشيرا إلى أن "جزءا من المبنى إنهار وهناك أشخاص تحت الأنقاض".

وقال محمد عاصم، المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور، إن المستشفى استقبل 70 جريحا، بينهم إصابات حرجة.

پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد میں نماز ظہر کے دوران دھماکے کے نتیجے میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 50 افراز زخمی ہیں۔#Peshawarpic.twitter.com/XxRn1dFA7u — Khurram Iqbal (@khurram143) January 30, 2023

Blast in police lines mosque in #Peshawar, dozen of people injured. pic.twitter.com/TQ0gUcDIV6 — Khurram Iqbal (@khurram143) January 30, 2023

دھماکہ خودکش تھا، پہلی صف میں موجود بمبار نے نماز کے دوران خود کو اڑا لیا، سیکیورٹی حکام#Peshawarpic.twitter.com/lvYM82Iqoz — Khurram Iqbal (@khurram143) January 30, 2023

المصدر: "رويترز"