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بوشيلين: قواتنا تتقدم رغم تحصّن القوات الأوكرانية في المنشآت الصناعية على طول الجبهة

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بوشيلين: قواتنا تتقدم رغم تحصّن القوات الأوكرانية في المنشآت الصناعية على طول الجبهة
Sputnik
القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين
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صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن الوحدات الروسية تتحرك إلى الأمام بالرغم من تعزيز المواقع الأوكرانية في أراضي المنشآت الصناعية على طول خط المواجهة.

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وقال بوشيلين في حديث لوكالة "نوفوستي": "نعم، لا يزال العدو صامدا ومحصنا في أراضي المنشآت الصناعية الكثيرة جدا على طول خط التماس. ويزداد الوضع صعوبة لأن الخسائر الفادحة في صفوف القوات الأوكرانية لا تعتبر مهمة للقيادة الأوكرانية لإصدار الأوامر بالتراجع. لكن تقدم الوحدات الروسية لا يزال مستمرا".

وتحدث بوشيلين، سابقا، أن القوات الأوكرانية عززت مواقعها في مدينة أوغليدار حيث يقع عدد كبير من المنشآت الصناعية والمباني الشاهقة، وهي لم تتلق بعد الأمر بالتراجع.

المصدر: نوفوستي

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