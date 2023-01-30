 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية تدين هجوم المسيرات على مجمع صناعي في إيران

دونيتسك: القوات الروسية تعزز مواقعها في شرق أوغليدار

أخبار العالم

دونيتسك: القوات الروسية تعزز مواقعها في شرق أوغليدار
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/unjk

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن القوات الروسية عززت مواقعها في الجزء الشرقي من مدينة أوغليدار بالجمهورية، مضيفا أن المعارك تجري في ضواحي المدينة.

إقرأ المزيد
سلطات دونيتسك: معارك عنيفة تدور الآن للسيطرة على أوغليدار
سلطات دونيتسك: معارك عنيفة تدور الآن للسيطرة على أوغليدار

وقال بوشيلين لقناة "روسيا-24": "في اتجاه أوغليدار يستمر تقدم وحداتنا. ويمكن القول الآن إن الوحدات بسطت سيطرتها على الجزء الشرقي من أوغليدار، كما يستمر العمل في ضواحيها".

وأضاف أن القوات الروسية تتقدم في مدينة أرتيوموفسك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحديث لا يدور عن تطويق القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح: "من السابق لأوانه الحديث عن التطويق العملياتي لمدينة أرتيوموفسك. تستمر المعارك الشديدة هناك، وتواصل شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة عملها هناك ليلا ونهارا. تجري هناك مواجهات، لكننا نرى تقدما في الأجزاء الرئيسية".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا