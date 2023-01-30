تقرير رسمي يحدد كم خسرت فرنسا بسبب رفض بيع "ميسترال" لروسيا

قالت صحيفة Tribune، نقلا عن تقرير لهيئة الرقابة والتفتيش الفرنسية، إن فرنسا خسرت بسبب رفضها تسليم حاملتي طائرات الهليكوبتر إلى روسيا في عام 2015 أكثر من 400 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم في عام 2015، فسخ عقد بين روسيا وفرنسا حول بناء حاملتي مروحيات من طراز "ميسترال"، وذلك بعد رفض باريس تسليم سفينتين شبه مكتملتين إلى الجانب الروسي.

وتم العثور بسرعة كبيرة على مشتر جديد للسفينتين اللتين حملتا في ذلك الوقت اسم "فلاديفوستوك" و"سيفاستوبول" - وفي أكتوبر 2015، وقعت مصر عقد شراء "ميسترال" من فرنسا.

وقال التقرير: "مع الأخذ في الاعتبار نتائج المفاوضات مع روسيا، وإعادة المبالغ المدفوعة، ومع تسديد التعويضات، وتكلفة التعديلات التي تم إدخالها على السفينتين ونقلها إلى مصر، كلفت كل هذه العملية فرنسا 409 ملايين يورو.

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ويشار إلى أن فرنسا اضطرت إلى دفع تعويضات إلى روسيا الاتحادية بمبلغ 949.7 مليون يورو. في الوقت نفسه بيعت حاملتا طائرات الهليكوبتر لمصر مقابل 950 مليون يورو.

ثم كان من المفترض أن تبلغ الخسارة الإجمالية لباريس 200-250 مليون يورو، ولكن أصبح من المعروف الآن أنها كانت ضعف ذلك.

المصدر: نوفوستي