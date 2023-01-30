الدفاع الروسية تزود وحدات المتطوعين بالأسلحة والمعدات والأدوية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تزويدها وحدات المتطوعين بالأسلحة والمعدات والأدوية والملابس والمواد الغذائية، علاوة على توفير الرعاية الطبية لهم.

جاء ذلك في مشروع قرار وزير الدفاع المنشور على بوابة المعلومات القانونية، حيث جاء فيه: "تحديد إجراءات تزويد الوحدات التطوعية بالأسلحة والمعدات العسكرية والمواد والوسائل التقنية، وكذلك توفير الغذاء والملابس وأنواع أخرى من الإمداد، وكذلك تقديم المساعدة الطبية للمواطنين المقيمين في وحدات المتطوعين".

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وجاء في القرار أن المتطوعين سيحصلون على نفس ما تحصل عليه القوات المسلحة، وسيتم تزويدهم بالزي الرسمي وغيره من "أجزاء الملابس" من قبل الوحدات العسكرية في مكان التسجيل. إلا أن القرار أكد، في الوقت نفسه على أن هذه الممتلكات لا تصبح ملكية شخصية للمتطوعين، ويجب تسليمها إلى مستودع الملابس التابع للوحدة العسكرية، حيث "يتحمل المتطوعون المسؤولية عن الأضرار المادية الناجمة عن تبديد ممتلكات الدولة في أداء المهام الموكلة إليهم، على النحو المنصوص عليه في قانون الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة".

كذلك تقدم المساعدة الطبية للمتطوعين في الوحدات والمؤسسات الطبية العسكرية، وينص القرار على "إجلاء المتطوعين إلى المؤسسات الطبية بواسطة طائرات ومروحيات القوات الجوية الفضائية الروسية".

المصدر: نوفوستي