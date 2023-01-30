 
مباشر

رئيس الأركان الروسي لوزير الدفاع البريطاني: روسيا لن تتعرض للإذلال بعد اليوم

أخبار العالم

رئيس الأركان الروسي لوزير الدفاع البريطاني: روسيا لن تتعرض للإذلال بعد اليوم
Globallookpress Kremlin Pool
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/unl2

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف صرح له في لقائهما الأخير بأن "روسيا لن تتعرض للإذلال بعد اليوم".

جاء ذلك في إطار فيلم وثائقي بعنوان "بوتين ضد الغرب" Putin vs the West تعرضه قناة BBC، حيث جاء فيه بأن وزير الدفاع البريطاني كان يعتقد بأن روسيا "ستغزو" أوكرانيا، على الرغم من تأكيدات روسية تفيد بعكس ذلك، وفقا لمحتوى الفيلم.

إقرأ المزيد
الخارجية الصينية: الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المبادرة الأكبر في اندلاع الأزمة الأوكرانية
الخارجية الصينية: الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المبادرة الأكبر في اندلاع الأزمة الأوكرانية

في سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، في نفس الفيلم، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هدده بضربة صاروخية في مكالمة هاتفية (استثنائية)، في الفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا" وفقا لـ BBC.

حيث جاء ذلك في سياق "تحذير" جونسون لبوتين من أن الحرب ستكون "كارثة مطلقة"، وإشارته إلى عقوبات غربية، ومزيد من قوات "الناتو" خلال هذه المكالمة.

وتابع جونسون: "لقد هددني في وقت ما، وقال لي بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط".

وقد بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا دفاعا عن سكان دونباس، وعقب تلقي طلب رسمي من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المستقلتين لمساعدتهما، حيث تهدف العملية إلى نزع سلاح أوكرانيا، واجتثاث النازية، والدفاع عن الأراضي التي انضمت فيما بعد باستفتاء شعبي إلى أراضي روسيا (جمهورية دونيتسك الشعبية، جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة زابوروجيه، منطقة خيرسون).

المصدر: BBC

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا