رئيس الأركان الروسي لوزير الدفاع البريطاني: روسيا لن تتعرض للإذلال بعد اليوم

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف صرح له في لقائهما الأخير بأن "روسيا لن تتعرض للإذلال بعد اليوم".

جاء ذلك في إطار فيلم وثائقي بعنوان "بوتين ضد الغرب" Putin vs the West تعرضه قناة BBC، حيث جاء فيه بأن وزير الدفاع البريطاني كان يعتقد بأن روسيا "ستغزو" أوكرانيا، على الرغم من تأكيدات روسية تفيد بعكس ذلك، وفقا لمحتوى الفيلم.

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في سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، في نفس الفيلم، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هدده بضربة صاروخية في مكالمة هاتفية (استثنائية)، في الفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا" وفقا لـ BBC.

حيث جاء ذلك في سياق "تحذير" جونسون لبوتين من أن الحرب ستكون "كارثة مطلقة"، وإشارته إلى عقوبات غربية، ومزيد من قوات "الناتو" خلال هذه المكالمة.

وتابع جونسون: "لقد هددني في وقت ما، وقال لي بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط".

وقد بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا دفاعا عن سكان دونباس، وعقب تلقي طلب رسمي من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المستقلتين لمساعدتهما، حيث تهدف العملية إلى نزع سلاح أوكرانيا، واجتثاث النازية، والدفاع عن الأراضي التي انضمت فيما بعد باستفتاء شعبي إلى أراضي روسيا (جمهورية دونيتسك الشعبية، جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة زابوروجيه، منطقة خيرسون).

المصدر: BBC