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الولايات المتحدة.. الشرطة تنقذ رجلا سرق إحدى سياراتها قبل أن يسحقه قطار بثوان (فيديو)

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الولايات المتحدة.. الشرطة تنقذ رجلا سرق إحدى سياراتها قبل أن يسحقه قطار بثوان (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أنقذت الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية رجلا سرق سيارة من إحدى دورياتها، قبل ثوان من اصطدام قطار بها.

وكان الرجل قد سرق سيارة الشرطة، مما أدى إلى إطلاق عملية مطاردة لتوقيفه. إلا أنه فقد السيطرة على السيارة التي انقلبت على سكة القطار، فتدخل عناصر الشرطة وتمكنوا من إنقاذ الرجل قبل ثوان من وصول قطار.

وقالت إدارة شرطة أتلانتا إن السائق وجهت إليه تهمة السرقة، والفرار والمراوغة، والقيادة المتهورة، وعرقلة وإلحاق الضرر بممتلكات المدينة.

المصدر: BBC

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