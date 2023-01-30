وزير الدفاع الإيطالي يعتقد بضرورة انفتاح أوروبا على المجتمع المدني في روسيا

صرح وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو بأنه "من الضروري الحفاظ على قنوات الحوار مع المجتمع المدني الروسي".

جاء ذلك في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة Corriere della Sera، حيث تابع الوزير: "أعتقد أنه سيكون من الخطأ، أثناء مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها واستعادة القانون الدولي على أراضيها، أن نعتبر الشعب الروسي عدوا. لم أشارك أبدا في فكرة حظر الفنانين والرياضيين والمجتمع المدني، نحن بحاجة إلى الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة تجاه المجتمع المدني وليس تجاه النخب السياسية".

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وبحسبه، فقد التقى سفراء بعض الدول الأوروبية في موسكو الأسبوع الماضي لمناقشة قضية التأشيرات، وبهذا الصدد أضاف كروسيتو: "لماذا يمنع الروس من الحصول على تأشيرات، سيكون من الجيد أن يأتي الناس إلى أوروبا ليستمعوا إلى الطرف الآخر، يمكننا تغيير بعض الأشياء من خلال تعريف الروس بما هو الغرب، حيث الحرية والديمقراطية والسلام".

وأشار الوزير، ردا على تصريح بأن غالبية الإيطاليين يعارضون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، إلى أنه من الضروري تغيير الرأي العام، موضحا أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا لن تحتوي فقط على أسلحة، ولكن أيضا على مولدات ومواد تدفئة ومواد مدنية أخرى.

المصدر: تاس