استطلاع: أكثر من نصف الإيطاليين يرفضون إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية

أظهرت نتائج استطلاع، أن 52% من الإيطاليين، يعارضون إمداد أوكرانيا بأسلحة غربية.

ونشرت صحيفة la Stampa الإيطالية، دراسة بحثية أجراها معهد Euromedia، تفيد بارتفاع نسبة المعارضين للدعم الغربي لأوكرانيا منذ منتصف شهر ديسمبر 2022.

وفقا لآخر البيانات الصادرة في 24 يناير، فإن 68.5% من المستطلعين يعارضون تورط الناتو في الأزمة الأوكرانية.

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في حين صوت 33.9% لصالح إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد -2" الألمانية، بينما أعرب 58% عن رفضهم للدعم العسكري لأوكرانيا.

كما أشار بحث أجرته قناة Rai1 التلفزيونية، إلى أن 78.2% من الإيطاليين، يرون أن الصراع في أوكرانيا بعيد عنهم، وأنه لا علاقة لهم بالأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، صوت 55% من الإيطاليين، ضد قرار الحكومة رفع الميزانية الدفاعية 2% من الناتج المحلي لإيطاليا، ليبلغ المستوى الذي حدده حلف الناتو سابقا.

المصدر: نوفوستي