استطلاع للرأي يكشف أن 49% من الشعب الألماني لا يؤيدون قرار الحكومة تزويد قوات كييف بالأسلحة

اتفق 49% من الشعب الألماني، أن قرار الحكومة الألمانية بتزويد قوات كييف بمركبة المشاة Marder، كان خاطئا.

ونشرت صحيفة Bild الألمانية، دراسة أجراها معهد أبحاث الرأي العام INSA، يوم الجمعة، بمشاركة 1001 مواطن ألماني، تبين أن 49% من المواطنين يعتبرون قرار الحكومة الألمانية إمداد قوات كييف بمركبات المشاة Marder خاطئا، في حين يؤيده 40% من الألمان.

ووفقا للمعهد، فإن 38% من الألمان يعتقدون، أن على ألمانيا تزويد قوات كييف بالدبابات القتالية، في حين يعارض هذه الفكرة 50% من الألمان.

يذكر أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتفقا خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس، على تزويد قوات كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة.

وأعربت ألمانيا عن استعدادها لإمداد قوات كييف بمركبات المشاة من طراز Marder، وأنظمة Patrio للدفاع الجوي.

وأفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيشتريت، يوم الجمعة، بأنه سيتم إمداد قوات كييف بحوالي 40 مركبة Marder للمشاة.

المصدر: نوفوستي