قدم عضو الكونغرس جو ويلسون، إلى مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار بخصوص شراء تمثال نصفي لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ونصبه في مبنى الكابيتول.

ودعا جو ويلسون، وهو جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، لتكليف لجنة الفنون الجميلة، بشراء تمثال نصفي لزيلينسكي "لعرضه في مكان دائم مناسب في جناح مجلس النواب في مبنى الكابيتول".

وتم تقديم مشروع القرار لدراسته إلى اللجنة المختصة في إدارة شؤون مجلس النواب.

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن ويلسون عندما طرح فكرته هذه بشكل علني قبل فترة، أثار موجة من الانتقادات الغاضبة.

ومن المعروف أن زيلينسكي، تحدث منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مرتين في مبنى الكابيتول، بما في ذلك شخصيا في ديسمبر أثناء زيارة للولايات المتحدة، وفي المرتين تم استقباله من جانب المشرعين الأمريكيين، كالمنتصر.

المصدر: نوفوستي