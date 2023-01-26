وصف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، حكومة كييف بأنها من أسوأ الحكومات في العالم بسبب الفساد الشديد المتفشي بين موظفيها.

وقال رجل الأعمال: "الحكومة الأوكرانية هي واحدة من أسوأ الحكومات في العالم. إنها فاسدة ويسيطر عليها عدد قليل من الأثرياء. وهذا أمر محزن للغاية بالنسبة للشعب هناك".

وأكد أن الأراضي الزراعية في أوكرانيا أكثر خصوبة من الأراضي الأمريكية، وهي سلة غذاء أوروبا، وتتمتع بإمكانات كبيرة.

وصرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، في وقت سابق أن الغرب طالب الرئيس فلاديمير زيلينسكي بتشديد الرقابة على التدفقات النقدية والبدء في مكافحة الفساد.

المصدر: نوفوستي