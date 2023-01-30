مصدر: رصد تعزيزات أوكرانية قرب أرتيوموفسك

أعلن المقدم المتقاعد بجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن كييف تقوم بنقل وحدات ومعدات عسكرية إضافية إلى التجمع السكني تشاسوفوي يار بالقرب من مدينة أرتيوموفسك.

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وقال: "تم رصد تعزيز للمواقع الأوكرانية في منطقة التجمع السكني تشاسوفوي يار. تحاول الوحدات الأوكرانية تعزيز التحصينات القديمة وبناء التحصينات ومعدات إطلاق النار الجديدة وإقامة حقول ألغام".

وتعد مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الواقعة في منطقة تسيطر عليها كييف، شمال مدينة غورلوفكا، نقطة نقل هامة لدعم القوات الأوكرانية في دونباس.

وأشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إلى أن المقاتلين من وحدة "فاغنر" العسكرية الروسية يخوضون معارك مع العدو في المدينة. من جانبه قال رئيس الوحدة يفغيني بريغوجين إن عملية تحرير أرتيوموفسك تهدف إلى صد هجمات القوات الأوكرانية "في أي اتجاه".

المصدر: نوفوستي