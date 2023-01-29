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زيلينسكي: وضع القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وأوغليدار حرج جدا

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زيلينسكي: وضع القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وأوغليدار حرج جدا
Globallookpress President Of Ukraine
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن وضع قوات كييف صعب للغاية في مدينتي أرتيوموفسك، وأوغليدار بجمهورية دونيتسك، في ظل الهجمات الروسية المستمرة.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو: "الوضع صعب للغاية في باخموت (أرتيوموفسك) وأوغليدار ومناطق أخرى في مقاطعة دونيتسك. هناك هجمات روسية مستمرة ومحاولات مستمرة لاختراق دفاعاتنا".

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وأعلن مسؤول في دونيتسك في وقت سابق أن القوات الروسية أحكمت سيطرتها على مواقع في أطراف مدينة أوغليدار الواقعة على محور جنوب دونيتسك، وتواصل القتال ضد قوات كييف هناك.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن الجيش الأوكراني، أن قوات كييف لم تعد تسيطر إلا على طريق واحد إلى أرتيوموفسك مع تقدم الجيش الروسي المستمر.

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