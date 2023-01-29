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"فاغنر" تعلن العثور على جثث مقطوعة الرؤوس والأيدي لمرتزقة في أرتيوموفسك لإخفاء هوية أصحابها

أخبار روسيا

Globallookpress
جانب من زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى أرتيميفسك - ديسمبر 2022
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أعلن مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، العثور على جثث مرتزقة أجانب مقطوعة الرؤوس والأيدي في أرتيوموسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك لإخفاء هوية وجنسيات أصحابها.

وكتب على "تيلغرام": "اليوم عثرت قوات  "فاغنر" اليوم على جثث مقطوعة الرؤوس والأيدي، وهواتف وغيرها من المعلومات التي تفيد بأن الجثث تعود لمرتزقة لم يتمكن العدو من سحبها بسبب المعارك الضارية، وبالتالي حاولوا إخفاء هويات أصحابها".

ولفت بريغوجين إلى أن "كافة الجثث والأدلّة الأخرى ستحال إلى سلطات التحقيق والطب الشرعي الروسي".

المصدر: تاس

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