صحيفة: واشنطن لن تسلم أوكرانيا دبابات "أبرامز" قبل نهاية العام الجاري

كتبت صحيفة "Washington Post" أن إمدادات دبابات "Abrams" الأمريكية إلى أوكرانيا لن تبدأ قبل نهاية العام الجاري لكنها جعلت نقل دبابات "ليوبارد" الألمانية أمرا ممكنا.

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وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة وعدت بنقل 31 دبابة من طراز "Abrams M1A2" يجب إنتاجها.

وأضافت: "سيتم إنتاجها بشكل خاص لأوكرانيا بدون درع اليورانيوم المنضب وسيتم نقلها في نهاية العام الجاري أو في العام المقبل".

وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي رفض تسليم دبابات "Abrams M1A2" لصعوبة استخدامها، لكنه غير موقفه عندما اتضح أن ألمانيا لا تنوي نقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا بشكل منفرد أي دون مشاركة الولايات المتحدة ولن تسمح للدول الأخرى التي تملك هذه الدبابات بنقلها إلى أوكرانيا أيضا.

وتابعت: "ماذا لو كنا على استعداد لتسليم دبابات "ليوبارد" ولكن في وقت ما في المستقبل كجزء من احتياجات كييف "طويلة الأجل" لحرب قد تستمر لسنوات؟ سيوفر ذلك لشولتس سببا لإرسال دبابات "ليوبارد" الآن وفي الوقت ذاته إعطاء البنتاغون الوقت لحل المشاكل التي تقلقه والمتعلقة بإعداد القوات الأوكرانية واستخدام الدبابات وتصحيح الأخطاء اللوجستية".

المصدر: نوفوستي