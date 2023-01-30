ضابط أمريكي: الدبابات الغربية لأوكرانيا عملية إعلامية بحتة لن تؤثر على ساحة المعركة

قال دانيال ديفيس، المقدم بالجيش الأمريكي، إن إرسال الدبابات الغربية إلى أوكرانيا، لن يغير الوضع الحقيقي على الأرض، وهو عبارة عن عملية إعلامية بحتة.

وأضاف الخبير، في حديث لموقع Breitbart الأمريكي المختص في نشر الأخبار والآراء والتعليقات: "المشكلة تكمن في جعل ما يصلح في ألعاب الفيديو وعلى الورق، يعمل وينفذ وظيفته فعلا على الأرض".

ووفقا له، القرار الذي صدر مؤخرا بإرسال دبابات غربية إلى أوكرانيا، هو "عملية إعلامية ضخمة" لا علاقة لها بالنجاح في ساحة المعركة.

وأعرب الخبير الأمريكي كذلك، عن شكه في فعالية ونجاعة هذه الدبابات التي ستحصل عليها أوكرانيا. وقال: "يمكنني أن أخبركم أن مجرد امتلاك دبابات الناتو، لا يعني بتاتا النجاح في ساحة المعركة".

ويرى ديفيس، أن تصرفات واشنطن في الوقت نفسه ستؤدي فقط إلى تفاقم الوضع وإثارة صدام بين روسيا والناتو، والذي قد يتحول إلى حرب نووية.

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وقال: "كل ما نقوم به، هو دفع روسيا إلى الحرب. نحن نقدم المعلومات الاستخبارية. نحن نورد الذخيرة. نحن نرسل منظومات أسلحة ومنشآت الصيانة، نحن نقدم كل شيء حرفيا - فقط لم نضغط على الزناد بعد".

وتوصل الخبير إلى استنتاج يفيد بأن الولايات المتحدة "ليس لديها خطة" للنزاع في أوكرانيا.

في وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية، بعد تردد ومناقشات طويلة، على نقل دبابات Leopard 2 إلى أوكرانيا. ومن المخطط تشكيل كتيبتين للدبابات، وفي المرحلة الأولى يجري الحديث عن سرية من 14 مركبة من احتياطيات الجيش الألماني.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

المصدر: نوفوستي