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القوات الإسرائيلية تطلق خطة لهدم 14 منزلا فلسطينيا في القدس

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القوات الإسرائيلية تطلق خطة لهدم 14 منزلا فلسطينيا في القدس
Globallookpress
جرافة هدم إسرائيلية ـ أرشيف
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بدأت القوات الإسرائيلية تنفيذ خطة لهدم 14 منزلا فلسطينيا في القدس، حسبما ذكرت مصادر إعلام محلية.

وبحسب قناة "كان" العبرية، فإن أوامر الهدم التي بدأت صباح اليوم، كانت بإيعاز من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وبإشراف من بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية.

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ونقلت شبكة "قدس" الإخبارية عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال هدمت منزلا يعود للمواطن المقدسي محمد راتب مطر في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس وتتذرع بأن المنزل تم بناؤه بدون ترخيص".

يذكر أن عدد المنازل التي تم هدمها في القدس العام الماضي، بلغ 88 منزلا، إضافة إلى مئات المنازل المهددة بالهدم.

ووفقًا لمركز معطى، فقد بلغ عدد المبعدين عن القدس والمسجد الأقصى العام الماضي، 131 مبعدا، كما ارتفع عدد المعتقلين في القدس عن العام السابق ليصل إلى 6551 معتقلا.

المصدر: شبكة "قدس" الإخبارية

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