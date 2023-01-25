الجيش الإسرائيلي يهدم منزل الشاب عدي التميمي في مخيم شعفاط (صور+ فيديو)  

هدمت قوات من الجيش الإسرائيلي اليوم، الجدران الداخلية للشقة السكنية لعائلة الشاب عدي التميمي، في مخيم شعفاط، المتهم بإطلاق النار على حاجز عسكري إسرائيلي في الـ 8 من أكتوبر 2022.

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أعدادا كبيرة من الجنود الإسرائيليين الذين انتشروا في ضاحية السلام، في مخيم شعفاط، واقتحموا العمارة السكنية التي يتواجد فيها منزل الشاب عدي التميمي، في الطابق السادس، وقاموا بهدم جدرانه الداخلية.

وفي الثامن من أوكتوبر 2022، أطلق التميمي النار على حاجز عسكري إسرائيلي في منطقة شعفاط، قرب القدس، أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية، وإصابة آخر بجراح خطيرة، وتمكن من الفرار.

وفي الـ 19 من أكتوبر 2022، وبعد مطاردة وعمليات تمشيط واسعة استمرت 11 يوما، تمكن الجيش الإسرائيلي من تحديد مكان التميمي، وأطلق عليه النار، وأرداه قتيلا، قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية شرقي مدينة القدس.

RT

RT

المصدر: RT