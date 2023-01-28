بينها هدم منزل منفذ عملية القدس وتعزيز المستوطنات.. أبرز قرارات الحكومة الإسرائيلية
أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر عددا من الإجراءات بعد عمليتي القدس، تطال عائلات منفذي العمليات، وتسهّل ترخيص السلاح للإسرائيليين.
وأقر المجلس بعد اجتماع عقده مساء اليوم السبت:
ـ إغلاق منزل منفذ العملية في القدس على الفور تمهيدا لهدمه، كما أقر الحرمان من الحقوق في التأمين الوطني والمزايا الأخرى لعائلات منفذي العمليات.
ـ رفض منح بطاقات الهوية لعائلات المنفذين الداعمين للإرهاب - سيناقش القانون غدا في اجتماع مجلس الوزراء.
ـ إضافة الآلاف من حاملي السلاح من خلال تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية.
ـ كما قرر اتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات التي سيتم طرحها هذا الأسبوع، وذلك ردا على وصفها بـ "الاعتداءات البشعة والاحتفالات السعيدة التي تلتها".
ـ تعزيز قوات الشرطة والجيش واعتقالات واسعة النطاق وعمليات هادفة لجمع "الأسلحة غير المشروعة".
المصدر: RT