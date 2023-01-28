تنياهو: ردنا سيكون حازما وعاجلا ودقيقا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس المصغر لمناقشة تداعيات عمليتي القدس، إن رد حكومته "سيكون حازما وعاجلا ودقيقا".

وأضاف نتنياهو: "سننشر القوات ونضاعف أعدادها في كل المناطق المختلفة، سنغلق ونهدم منازل المخربين بشكل عاجل لنجعل أولئك الذين يدعمون الإرهاب يدفعون الثمن".

وأضاف أنه طرح أمام "الكابينت" وسائل إضافية لمواجهة التداعيات الأمنية، ومنها إصدار تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين".

وقال نتنياهو إن من شأن تلك الخطوة "أن تنقذ الأرواح كما رأينا في العمليتين".

وختم بالقول: "لا نريد التصعيد لكننا مستعدون لمختلف السيناريوهات".

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وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت في وقت سابق أن نتنياهو سيطرح سلسلة من الإجراءات على اجتماع مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) لمناقشتها والموافقة عليها في إطار مواجهة الهجمات في القدس.

وأشارت إلى أن بين تلك الإجراءات الترويج لقانون ترحيل عائلات منفذي العمليات والإغلاق الفوري لبيوتهم، وتسهيل منح رخص السلاح للإسرائيليين.

المصدر: RT