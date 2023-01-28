منها ترحيل عائلات فلسطينية وتسليح الإسرائيليين.. حكومة نتنياهو تناقش حزمة إجراءات أمنية

أفاد موقع i24news الإسرائيلي بأن حكومة نتنياهو تبحث إجراءات أمنية منها الترويج لقانون ترحيل عائلات منفذي العمليات والإغلاق الفوري لبيوتهم، وتسهيل منح رخص السلاح للإسرائيليين.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطرح سلسلة من الإجراءات على اجتماع مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) لمناقشتها والموافقة عليها في إطار مواجهة الهجمات في القدس.

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وحسب المصدر فإن "القضايا الأخرى التي من المتوقع أن تطرح في المناقشة هي السياسات المتعلقة باعتقال أفراد عائلات ومعاوني المنفذين"، على الرغم من أن بعض الاعتقالات قد بدأت بالفعل، حسب الموقع، بالإضافة إلى تعزيزات إضافية للقوات في مناطق الضفة الغربية بالإضافة إلى التعزيزات التي بدأت منذ تنفيذ عملية الليلة الماضية.

وتجري المناقشة الليلة بعد هجومين وقعا أمس واليوم في القدس. وأسفر هجوم أمس في حي النبي يعقوب عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة بجروح، بينما أصيب اثنان بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع اليوم.

وكان قائد الشرطة الإسرائيلية أمر صباح اليوم السبت برفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى.

المصدر: "i24news"