رئيسي يعزي علييف بضحية الاعتداء على سفارة أذربيجان في إيران

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تعازي بلاده لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في ضحية الاعتداء على سفارة باكو في طهران مؤخرا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن رئيسي أن "حكومتي إيران وأذربيجان لن تسمحا لعلاقاتهما بأن تتأثر بإيحاءات من يريدون السوء للشعبين".

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وأشار رئيسي "إلى مهمة الأجهزة المعنية لمتابعة أبعاد هذا الحادث، وأعرب عن تعاطفه مع شعب وحكومة أذربيجان"، كما أكد أن "العلاقات الودية والأخوية بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني مبنية على أساس أواصر ثقافية وتاريخية لا تنفصم".

وحسب "إرنا" فقد شكر علييف نظيره الإيراني "على تعاطفه وتعازيه لحكومة وشعب بلاده"، وقال: "كانت هذه جريمة غير متوقعة، لكن تعاون البلدين في هذا المجال يجب أن يكون بحيث لا يعطي لأحد الذريعة لاستغلال مثل هذه الحوادث لتعكير صفو العلاقات الودية بين البلدين".

المصدر: وكالة "إرنا"