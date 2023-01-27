باكو تطالب بتحقيق عاجل في الهجوم على سفارتها في طهران وتعتزم إجلاء دبلوماسييها

طالب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بإجراء تحقيق عاجل في الهجوم الذي تعرضت له سفارة بلاده في طهران اليوم الجمعة، فيما أعلنت خارجية أذربيجان نيتها إجلاء موظفي السفارة في أسرع وقت.

وكتب علييف في بيان عبر "تويتر" أنه يدين بشدة الحادث الإرهابي الذي تعرضت له سفارة أذربيجان في طهران اليوم، معربا عن مواساته لأسرة وأقرباء الملازم أول أورخان رضوان اوغلو عسكروف الذي قتل أثناء أداء مهمته في حراسة السفارة.

وأضاف علييف: "نطالب بالتحقيق العاجل في هذه الواقعة الإرهابية ومعاقبة الإرهابيين. والهجوم الإرهابي على البعثات الدبلوماسية أمر مرفوض".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية إيهان حاجي زاده في حديث لقناة TRT Haber التركية: "ندين هذا الهجوم الغادر بأشد العبارات، ونطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد هوية المهاجم"، مشيرا إلى أن "كل دولة مسؤولة عن ضمان أمن السفارات في أراضيها".

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وأضاف: "تخطط الحكومة الأذربيجانية لإجلاء موظفي السفارة في طهران في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق دانت الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم، فيما قالت الشرطة الإيرانية إن المهاجم الذي قتل رئيس جهاز أمن السفارة أورخان عسكروف وأصاب اثنين من الحراس بحروح، اعترف بعد اعتقاله بأنه تصرف بدوافع سخصية، مدعيا أنه كان يبحث عن زوجته "المختبئة" في السفارة حسب اعتقاده.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الرجل (50 عاما) وصل إلى السفارة بسيارة من طراز Pride مصحوبا بطفلين قاصرين هما فتاة تبلغ من العمر 14 عاما وصبي يبلغ من العمر 7 أعوام، قبل أن يشرع في إطلاق النار.

ودان عدد من الدول، بينها روسيا، وتركيا، وإسرائيل الهجوم، وأعربت سفارتا بريطانيا وفرنسا في باكو عن التعازي والمواساة لأذربيجان.

المصدر: وسائل إعلام أذربيجانية