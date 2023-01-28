روسيا: واشنطن ضالعة بشكل مباشر في جريمة قصف قوات كييف مستشفى لوغانسك

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، ضلوع واشنطن المباشر في جريمة قصف قوات كييف مستشفى بلدة نوفو آيدار بجمهورية لوغانسك، ومقتل 14 شخصا في هذا الاعتداء.

وقال بوليانسكي إن هذه جريمة حرب شنيعة أخرى ترتكبها قوات كييف مشيرا إلى أن "14 مدنيا قتلوا في المستشفى بصواريخ قدمتها الولايات المتحدة".

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وأضاف: "المسؤولون الأوكرانيون يقولون إن أهداف الضربات التي تتم باستخدام راجمات "هيمارس" الأمريكية "متفق عليها مع واشنطن، مما يجعل الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر" في هذه الجرائم.

ولفت إلى أن دافعي الضرائب الأمريكيين يجب أن يعرفوا "كيف تنفق أموالهم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن قوات كييف قصفت عمدا مستشفى ببلدة نوفو آيدار بجمهورية لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24، في جريمة حرب جديدة لكييف.

المصدر: RT