مناورات جوية روسية بيلاروسية في مقاطعة بريست غربي بيلاروس

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن الطيارين البيلاروس والروس نفذوا مهام تدريبية قتالية في ميدان خاص بمقاطعة بريست البيلاروسية، في إطار المناورات الجوية التكتيكية.

وقالت الوزارة في بيانها: "ضمن مناورات الطيران التكتيكي المشتركة بين قوات جمهورية بيلاروس وروسيا، نفذت طواقم الطيران تدريبات على تنفيذ العمليات القتالية في ميدان تدريب روجانسك".

وأفادت الوزارة في وقت سابق بأن المقاتلات الروسية والبيلاروسية دمرت أثناء تدريبات مشتركة أنظمة دفاعات جوية وأهدافا ومعدات للعدو المفترض.

وتجري مناورات الطيران التكتيكي المشتركة في بيلاروس في الفترة من 16 يناير وحتى 1 فبراير.

المصدر: نوفوستي