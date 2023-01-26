تدريبات للقوات الجوية الروسية والبيلاروسية على نشر سلاح الطيران

تقوم روسيا وبيلاروس، في إطار المناورة المشتركة للطيران التكتيكي للقوات المسلحة لدولة الاتحاد، بالتدريب على إعادة نشر سلاح الطيران في المطارات العملياتية.

إقرأ المزيد

صرحت بذلك الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، حيث تابع تقرير صادر عنها بأن التدريب يشمل المهام المتعلقة بإعادة نشر سلاح الطيران في المطارات العملياتية كجزء من مناورات الطيران التكتيكي لدولة الاتحاد، بما في ذلك في المطارات الموجودة على أراضي روسيا، حيث يجري التدريب عليها أيضا".

ويتابع التقرير أن الأطقم الجوية تعمل كأهداف تحكم لفحص قوات الدفاع الجوي أثناء الخدمة، فيما أضافت وزارة الدفاع البيلاروسية أن أطقم المروحيات تتدرب في ساحة التدريب في بريستسكي على الهبوط بالمظلات وبدونها لوحدات قوات العمليات الخاصة".

وتجري مناورات الطيران التكتيكي المشتركة في بيلاروس في الفترة من 16 يناير وحتى 1 فبراير.

المصدر: نوفوستي