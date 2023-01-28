سبل التعاون لاسيما في مجال الطاقة .. قمة بين السيسي وعلييف في باكو

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، مباحثات مع نظيره الأذري، إلهام علييف، في قصر "زاغلوب"، في العاصمة باكو، خلال اليوم الثاني من زيارة السيسي إلى أذربيجان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن الرئيسين ناقشا عددا من الملفات المهمة، منها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد أطر التعاون الثنائي والحوار السياسي لتحقيق المصلحة المشتركة، وأكدا على أهمية تعزيز التبادل التجاري، وتوطيد الشراكات الاقتصادية، من خلال تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال، وسبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، وتحديدا في مجال الطاقة سواء النفط، والغاز الطبيعي، وكذلك أطر التعاون في مجالات الإنشاءات، والبنى التحتية، والنقل، والصناعات الدوائية، والسياحة والثقافة.

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وأضاف راضي، أن المباحثات تطرقت إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفق الطرفان على ضرورة دعم جهود التسوية السياسية في سوريا، ومواصلة العمل على إعادة إعمارها، والقضاء على الجماعات الإرهابية، ودعم مؤسسات الدولة، بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية، ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق وينهي معاناته الإنسانية.

أما على صعيد مستجدات الأوضاع الليبية، فقد استعرض السيسي الرؤية المصرية، للتسوية في ليبيا، وجهودها في دعم المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية الليبية.

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كما تطرق الرئيسان، إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية على المستوى الدولي، ومستجدات القضية الفلسطينية، وجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، في ظل ما تمثله من تهديد على مساعي التنمية المحلية، والإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن الرئيسين، شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين مصر وأذربيجان، بين الجهات الحكومية في البلدين للتعاون في مجالات الثقافة، والموارد المائية، وبين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد الأذرية، وأعقب ذلك انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين الجانبين.

المصدر: RT