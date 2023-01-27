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السيسي يتوجه إلى أذربيجان

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السيسي يتوجه إلى أذربيجان
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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح، سيتوجه إلى أذربيجان اليوم الجمعة، في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل بعد ظهر اليوم لمدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة ثنائية رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين".

وصرح بأن زيارة الرئيس المصري إلى أذربيجان تشهد عددا من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، وذلك لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي.

كما يتوجه الرئيس المصري خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى دولة أرمينيا ضمن زيارة رسمية في جولته بالمنطقة عقب الانتهاء من زيارته للهند.

المصدر: RT

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