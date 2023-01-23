السيسي يوجه رسالة لواشنطن عبر الاستخبارات الأمريكية

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالمسؤول الأمريكي ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

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وأكد الرئيس المصري، متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التى توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات.

جاء ذلك بعد ساعات من حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن الكارثة التي تتعرض لها الحكومة الأمريكية، حيث تواجه خطر التخلف عن سداد الديون الحكومية.

وقال الرئيس المصري خلال احتفالات عيد الشرطة 71 بأكاديمية الشرطة نحن جزء من الاقتصاد العالمي ويجب أن نصمد أمام الظروف التي نمر بها، مؤكدا أن اقتصاديات دول كبيرة توصف بأنها أكبر اقتصادات العالم تعاني وتتأثر من الأزمة العالمية دون ذكر أسماء دول بعينها.

وأوضح الرئيس المصري: "دون ذكر أسماء دول بعينها علشان مش بنحب نزعل حد مننا، مش بتسمعوا في الإعلام إن في دولة من أكبر اقتصادات العالم عندها مشكلة التخلف عن سداد ديونها، هي دي الحقيقة بس مش هنقول أسماء علشان محدش يزعل مننا".

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، خطر التعرض للتخلف عن سداد الديون الحكومية، مما دفعها للإعلان عن اتخاذ إجراءات غير عادية للمساعدة في تقليل حجم الديون المستحَقة الخاضعة للسقف المحدد حالياً عند 31.4 تريليون دولار.

المصدر: RT