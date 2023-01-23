السيسي يتحدث عن كارثة في أمريكا بشكل غير مباشر

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الكارثة التي تتعرض لها الحكومة الأمريكية، حيث تواجه خطر التعرض التخلف عن سداد الديون الحكومية.

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وقال الرئيس المصري خلال احتفالات عيد الشرطة 71 بأكاديمية الشرطة نحن جزء من الاقتصاد العالمي ويجب أن نصمد أمام الظروف التي نمر بها، مؤكدا أن اقتصاديات دول كبيرة توصف بأنها أكبر اقتصادات العالم تعانى وتتأثر من الأزمة العالمية دون ذكر أسماء دول بعينها.

وأوضح الرئيس المصري: "دون ذكر أسماء دول بعينها علشان مش بنحب نزعل حد مننا، مش بتسمعوا في الإعلام إن في دولة من أكبر اقتصادات العالم عندها مشكلة التخلف عن سداد ديونها، هي دي الحقيقة بس مش هنقول أسماء علشان محدش يزعل مننا".

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، خطر التعرض التخلف عن سداد الديون الحكومية، مما دفعها للإعلان عن اتخاذ إجراءات غير عادية للمساعدة في تقليل حجم الديون المستحَقة الخاضعة للسقف المحدد حالياً عند 31.4 تريليون دولار.

المصدر: RT