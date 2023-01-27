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مصر تعلق على الهجوم على سفارة أذربيجان في إيران تزامنا مع زيارة السيسي

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مصر تعلق على الهجوم على سفارة أذربيجان في إيران تزامنا مع زيارة السيسي
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وجهت وزارة الخارجية المصرية رسالة تضامن كامل مع أذربيجان بعد الهجوم على سفارتها في إيران بالعاصمة طهران.

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وتقدم المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بخالص العزاء لحكومة وشعب دولة أذربيجان الصديقة فى مقتل أحد طاقم سفارة جمهورية أذربيجان في طهران جراء الهجوم الذي الذي تعرضت له السفارة اليوم.

وأكد أبو زيد فى تدوينة له على تويتر "نؤكد تضامن مصر الكامل مع أذربيجان في هذا الحادث الأليم".

وأكدت الخارجية الأذربيجانية مقتل رئيس جهاز الأمن في سفارة البلاد في طهران إثر تعرض مقر السفارة لهجوم مسلح صباح اليوم الجمعة.

وقالت الخارجية في بيان لها إن الهجوم وقع حوالي الساعة 8:30 صباحا بتوقيت باكو، حيث "اقتحم المهاجم نقطة الأمن التابعة للسفارة وقتل رئيس جهاز الأمن مستخدما بندقية كلاشنيكوف، فيما أصيب اثنان من حراس أمن السفارة أثناء التصدي للهجوم"، مضيفة أنهما في حالة مرضية.

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وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح، سيتوجه إلى أذربيجان اليوم الجمعة، في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل بعد ظهر اليوم لمدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة ثنائية رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين".

المصدر: RT

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