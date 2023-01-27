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واشنطن وباريس تحذران رعاياهما في تركيا من هجمات انتقامية ردا على تكرار حرق القرآن

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واشنطن وباريس تحذران رعاياهما في تركيا من هجمات انتقامية ردا على تكرار حرق القرآن
Gettyimages.ru
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حذرت سفارتا الولايات المتحدة وفرنسا لدى أنقرة الأمريكيين والفرنسيين في تركيا من هجمات إرهابية انتقامية، ردا على حوادث حرق القرآن الأخيرة في أوروبا.

وقالت السفارة الأمريكية في بيانها: "بسبب حوادث حرق القرآن الأخيرة في أوروبا، تحذر حكومة الولايات المتحدة مواطنيها من هجمات انتقامية إرهابية محتملة على أماكن العبادة في تركيا. قد يهاجم الإرهابيون دون سابق إنذار، مستهدفين أماكن العبادة أو الأماكن التي يرتادها المواطنون الغربيون".

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ونصحت السفارة الفرنسية لدى أنقرة "الفرنسيين الذين يعيشون في تركيا أو يمرون عبرها باتخاذ أقصى قدر من اليقظة في الأماكن المزدحمة التي قد يزورها الأجانب".

وأكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن جرائم حرق القرآن الكريم في أوروبا تأجيج للكراهية الدينية هناك، وأن الأوروبيين بذلك يضطرون المسلمين للدفاع عن القرآن بأي ثمن.

المصدر: تاس

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